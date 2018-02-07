В Варшаве готовы восстановить отношения с Москвой в отдельных областях

" (Чапутович) выразил готовность к разблокированию двусторонних контактов в избранных областях, подчеркнув необходимость изменения риторики, отказа от негативной полемики", — говорится в сообщении. Глава МИД Польши Яцек Чапутович в среду встретился с послом РФ в Варшаве Сергеем Андреевым , в ходе которой выразил готовность польской стороны разблокировать отношения с Москвой в отдельных областях, сообщает внешнеполитическое ведомство республики.

По данным польского МИД, "в ходе встречи обсуждались состояние двусторонних отношений, сотрудничество в Совете безопасности ООН и исторический диалог". Чапутович представил Андрееву планы Польши по работе в СБ ООН, отмечает ведомство.

Кроме того, глава польской дипломатии подчеркнул, что "не видит оснований для дальнейшего содержания российской стороной под Смоленском обломков правительственного самолета и ожидает их возвращения". Чапутович также отметил, что Польша "ожидает обеспечения свободного доступа к месту катастрофы и возобновления сотрудничества в строительстве памятника жертвам".

Самолет Ту-154 президента Польши Леха Качиньского в 2010 году потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту "Смоленск-Северный". На борту находились 96 человек: 88 пассажиров и восемь членов экипажа, летевших на траурные мероприятия в Катыни. Все они погибли. Межгосударственный авиационный комитет в 2011 году обнародовал окончательный отчет о результатах технического расследования, согласно которому непосредственной причиной крушения признано решение экипажа не уходить на запасной аэродром, а системными причинами — недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа.

Польские власти неоднократно отмечали, что обломки президентского Ту-154 являются собственностью Варшавы, поэтому должны быть возвращены. Российская сторона подчеркивает, что обломки являются вещественным доказательством, необходимым для расследования авиакатастрофы, которое пока не завершено.