Ещё
В Варшаве готовы восстановить отношения с Москвой
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Варшаве готовы восстановить отношения с Москвой в отдельных областях 

РИА Новости 7 февраля 2018
Фото: РИА Новости
Глава МИД Польши Яцек Чапутович в среду встретился с послом РФ в Варшаве Сергеем Андреевым, в ходе которой выразил готовность польской стороны разблокировать отношения с Москвой в отдельных областях, сообщает внешнеполитическое ведомство республики.
" (Чапутович) выразил готовность к разблокированию двусторонних контактов в избранных областях, подчеркнув необходимость изменения риторики, отказа от негативной полемики", — говорится в сообщении.
По данным польского МИД, "в ходе встречи обсуждались состояние двусторонних отношений, сотрудничество в Совете безопасности ООН и исторический диалог". Чапутович представил Андрееву планы Польши по работе в СБ ООН, отмечает ведомство.
Кроме того, глава польской дипломатии подчеркнул, что "не видит оснований для дальнейшего содержания российской стороной под Смоленском обломков правительственного самолета и ожидает их возвращения". Чапутович также отметил, что Польша "ожидает обеспечения свободного доступа к месту катастрофы и возобновления сотрудничества в строительстве памятника жертвам".
Самолет Ту-154 президента Польши Леха Качиньского в 2010 году потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту "Смоленск-Северный". На борту находились 96 человек: 88 пассажиров и восемь членов экипажа, летевших на траурные мероприятия в Катыни. Все они погибли. Межгосударственный авиационный комитет в 2011 году обнародовал окончательный отчет о результатах технического расследования, согласно которому непосредственной причиной крушения признано решение экипажа не уходить на запасной аэродром, а системными причинами — недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа.
Польские власти неоднократно отмечали, что обломки президентского Ту-154 являются собственностью Варшавы, поэтому должны быть возвращены. Российская сторона подчеркивает, что обломки являются вещественным доказательством, необходимым для расследования авиакатастрофы, которое пока не завершено.
РИА Новости: последние новости
Останки Сальвадора Дали вновь захоронили в испанском музее Россия ожидает от Лондона выдачи более 40 россиян Врачи рассказали о состоянии Скрипаля и его дочери после отравления
 Ещё 8 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко поставили ультиматум по Крыму222
Мясорубка в Гудаури35
Умер Александр Павловский3
В ООН сорвали выступление России211
Третья мировая война наступила для Климкина113
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Имущество семьи Фриске решили выставить на торги
Шоу-бизнес
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
Группа «Пикник» попала в ДТП
Происшествия Шоу-бизнес
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение