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Франция раскритиковала польский закон о Холокосте
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В МИД Франции раскритиковали польский закон о Холокосте 

РИА Новости 7 февраля 2018
Фото: РИА Новости
Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил о недопустимости переписывания истории в контексте подписанного президентом Польши закона, предусматривающего уголовную ответственность за пропаганду бандеровской идеологии и обвинения польского народа в причастности к Холокосту.
"Мы считаем этот закон неуместным. Нельзя переписывать историю, это никогда не хорошо", — сказал Ле Дриан в эфире телеканала BFMTV.
Накануне президент Польши Анджей Дуда подписал закон об уголовной ответственности за пропаганду идеологии украинских националистов, отрицание Волынской резни и утверждения о пособничестве польского народа нацистам в годы Второй мировой войны. Документ будет направлен на рассмотрение в Конституционный суд.
Законопроект еще на стадии обсуждения вызвал резко негативную реакцию на Украине, в Израиле и в США. В Тель-Авиве, в частности, опасаются, что закон может ударить по евреям, которые пострадали по вине жителей Польши и захотят об этом рассказать.
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