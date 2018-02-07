Макрон посетит США

Макрон в конце апреля посетит США по приглашению Трампа

Президент США Дональд Трамп 13-14 июля 2017 года посетил Париж с рабочим визитом. В рамках этого визита он провел переговоры с Макроном, а также принял участие в торжествах по случаю Дня взятия Бастилии и 100-летия вступления США в Первую мировую войну.