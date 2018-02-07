Макрон посетит США

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Макрон в конце апреля посетит США по приглашению Трампа 

РИА Новости 7 февраля 2018
Фото: AFP 2018 / Philippe Wojazer
Президент Франции Эммануэль Макрон в конце апреля посетит США по приглашению своего американского коллеги Дональда Трампа, заявил в среду глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.
"Он (Макрон) поедет в США в апреле. Это будет официальный визит в апреле, в конце апреля", — сказал Ле Дриан, выступая в эфире телеканала BFMTV.
Президент США Дональд Трамп 13-14 июля 2017 года посетил Париж с рабочим визитом. В рамках этого визита он провел переговоры с Макроном, а также принял участие в торжествах по случаю Дня взятия Бастилии и 100-летия вступления США в Первую мировую войну.
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