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Могерини отметила «отличное партнерство» с Грузией
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Могерини отметила «отличное партнерство» между ЕС и Грузией 

РИА Новости 5 февраля 2018
Фото: AFP 2018 / John Thys
Партнерство между Евросоюзом и Грузией работает отлично, заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини на пресс-конференции после заседания Совета ассоциации ЕС-Грузия.
"У нас превосходные отношения, наше партнерство работает отлично", — сказала она.
Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили принял участие в заседании Совета ассоциации Грузии и ЕС в понедельник в Брюсселе. Могерини отметила, что встреча была "очень продолжительной, очень интенсивной и очень положительной".
Главными внешнеполитическими приоритетами грузинских властей является членство в НАТО и Евросоюзе. Грузия ранее подписала Соглашение об ассоциации с ЕС, вступила в зону свободной торговли с ЕС, а в конце марта прошлого года страна получила безвизовый режим со странами шенгенской зоны.
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