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Мэй могут сместить с поста премьер-министра
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Times: Мэй могут сместить с поста, если Великобритания останется в таможенном союзе с ЕС 

ТАСС 4 февраля 2018
Фото: Reuters
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй может быть смещена со своего поста, если продолжит следовать планам по сохранению страны в таможенном союзе с ЕС после Brexit. Об этом в воскресенье сообщила газета The Sunday Times.
По данным издания, евроскептики из правящей Консервативной партии связались с главой МИД Борисом Джонсоном и договорились, что в случае вынужденного ухода Мэй министр охраны окружающей Майкл Гоув станет заместителем премьер-министра, а ярый сторонник Brexit депутат Джейкоб Рис-Могг возглавит министерство финансов. Сам Джонсон при таком развитии событий сможет занять пост главы британского правительства. При этом он подтвердил одному из заговорщиков, что будет готов к будущей лидерской гонке.
Один из членов кабинета министров, в свою очередь, сообщил депутатам, что министр внешней торговли Лиам Фокс подаст в отставку, если Лондон согласует с Брюсселем условия таможенного союза, отмечает The Sunday Times.
"Премьер-министру необходимо понимать, что мы можем вернуть контроль. Если она будет упорно продолжать с этим планом о таможенном союзе, мы сможем избавиться от нее, у нас есть кворум, который гарантирует, что один из нас придет ей на смену", — сказал высокопоставленный источник газеты из лагеря евроскептиков.
Переговоры по Brexit должны продлиться до ноября 2018 года, после чего у сторон будет полгода на ратификацию достигнутых договоренностей в национальных парламентах. Сам Brexit должен быть реализован 29 марта 2019 года, после чего и наступит переходный период, который продлится до 31 декабря 2020 года.
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