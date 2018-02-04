Мэй могут сместить с поста премьер-министра

Times: Мэй могут сместить с поста, если Великобритания останется в таможенном союзе с ЕС

Один из членов кабинета министров, в свою очередь, сообщил депутатам, что министр внешней торговли Лиам Фокс подаст в отставку, если Лондон согласует с Брюсселем условия таможенного союза, отмечает The Sunday Times.

"Премьер-министру необходимо понимать, что мы можем вернуть контроль. Если она будет упорно продолжать с этим планом о таможенном союзе, мы сможем избавиться от нее, у нас есть кворум, который гарантирует, что один из нас придет ей на смену", — сказал высокопоставленный источник газеты из лагеря евроскептиков.

Переговоры по Brexit должны продлиться до ноября 2018 года, после чего у сторон будет полгода на ратификацию достигнутых договоренностей в национальных парламентах. Сам Brexit должен быть реализован 29 марта 2019 года, после чего и наступит переходный период, который продлится до 31 декабря 2020 года.