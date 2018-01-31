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Трампа выдвинули на Нобелевскую премию мира
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Трамп в третий раз номинирован на Нобелевскую премию мира 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп в третий раз оказался в числе претендентов на получение Нобелевской премии мира. Об этом сообщает норвежское издание Nettavisen со ссылкой на директора норвежского Института исследования проблем мира Хенрика Урдаля.
"Я могу подтвердить, что нам сообщили о выдвижении и что Трамп был номинирован на премию. Но я ничего не могу говорить о том, кто стоит за его выдвижением. Это конфиденциальная информация. Могу сказать, что инициатива принадлежит американцу", — рассказал Урдаль.
По его словам, инициатором предыдущих выдвижений также был этот американец. Поводом для выдвижения является приверженность американского президента идеологии борьбы за мир при помощи силы.
Как сообщает издание dn.no со ссылкой на норвежское телеграфное бюро, на Нобелевскую премию мира также выдвинули российских правозащитников, экс-сотрудника американских спецслужб Эдварда Сноудена и военизированные формирования курдов "пешмерга".
Ранее сообщалось, что актриса Натали Портман выиграла израильскую премию "Генезис", также известную как "еврейская Нобелевская премия".
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