На Россию нашли управу

В Британии нашли способ защитить страны НАТО от России

Строящийся на Шетландских островах новый радиолокатор защитит Великобританию и НАТО от агрессии России. Об этом заявил начальник штаба Королевских военно-воздушных сил Великобритании Стивен Хиллиер, передает «Лента.ру»

«Радарная система на базе "Сакса Ворд" представляет собой важную часть наших гарантий того, что Королевские ВВС могут в полной мере осуществлять защиту воздушного пространства Великобритании и наших союзников по НАТО перед лицом растущего давления со стороны России», — заявил Хиллиер.

Радиолокатор будет отслеживать передвижение самолетов в небе над Норвежским морем. Полученная информация будет передаваться в национальный центр быстрого реагирования, который занимается охраной воздушного пространства Великобритании и управляет полетами истребителей с авиабаз Лоссимут и Конингсби.