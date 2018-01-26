На Россию нашли управу

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В Британии нашли способ защитить страны НАТО от России 

Рамблер 7 часов назад
Фото: соцсети
Строящийся на Шетландских островах новый радиолокатор защитит Великобританию и НАТО от агрессии России. Об этом заявил начальник штаба Королевских военно-воздушных сил Великобритании Стивен Хиллиер, передает «Лента.ру».
«Радарная система на базе "Сакса Ворд" представляет собой важную часть наших гарантий того, что Королевские ВВС могут в полной мере осуществлять защиту воздушного пространства Великобритании и наших союзников по НАТО перед лицом растущего давления со стороны России», — заявил Хиллиер.
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Радиолокатор будет отслеживать передвижение самолетов в небе над Норвежским морем. Полученная информация будет передаваться в национальный центр быстрого реагирования, который занимается охраной воздушного пространства Великобритании и управляет полетами истребителей с авиабаз Лоссимут и Конингсби.
Ранее министр обороны Соединенного королевства Гэвин Уильямсон заявил, что угроза Великобритании со стороны России является «серьезной и реальной».
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