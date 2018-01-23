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Россия лишила Европу €32 млн
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Глава МИД Дании рассказал о последствиях решения России по взносу для бюджета СЕ 

RT на русском 3 часа назад
Фото: AFP

Если Россия будет воздерживаться от уплаты взносов в Совет Европы в 2018 года, это негативно скажется на работе СЕ и приведёт к утрате более €32 млн из бюджета. Об этом заявил глава МИД Дании Андерс Самуэльсен.

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«Если Россия и далее будет воздерживаться от уплаты взносов в 2018 году, это совершенно очевидно негативнейшим образом скажется на общей работе организации, поскольку это будет равняться утрате €32 млн 800 тыс. из бюджета», — цитирует РИА Новости министра.

По его словам, Совет Европы сталкивается со сложным положением в связи с неуплатой взносов.

«Неуплата взносов за 2017 год России составляет €22 млн 300. Решение турецких властей выйти из числа крупных плательщиков ведет также к потере €20 млн Это, конечно, негативнейшим образом скажется на оперативных возможностях организации», — добавил он.

Самуэльсен также подчеркнул, что главе МИД России Сергею Лаврову было направлено письмо.

«Напомнили министру иностранных дел России, что уплата взносов — это, безусловно, обязательство страны, которое Россия по собственному желанию приняла», — отметил он.

Ранее генсек СЕ Турбьёрн Ягланд заявил, что Россия имеет обязательства и должна заплатить взнос в феврале 2018 года.

Российская делегация не принимает участия в работе сессии три года. Россия с 2016 года не направляет необходимые для аккредитации делегации документы в ПАСЕ, поскольку парламентариев в 2014—2015 годах лишили права голоса.

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