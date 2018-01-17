Экспорт польской судостроительной продукции не выгоден ЕС

В других странах ЕС действует стандартный корпоративный подоходный налог, составляющий 19% от дохода предприятия. К примеру, в Германии и Франции, где судостроение составляет одну из основных статей бюджетных поступлений, ввод налоговых преференций в виде 1% может привести к серьезным последствиям. Поэтому Европейская комиссия планирует провести оценку государственной схемы предоставления налоговых льгот для польских верфей. Ключевые германские и французские игроки рынка еврозоны не хотят уступать свои позиции. Им выгоднее чтобы объем импорта судов в Польшу значительно превышал ее экспорт.

В судостроительной отрасли Польши функционируют три верфи. Наиболее высокие производственные результаты демонстрирует Гданьская судоверфь. Данное предприятие выпускает корабли и нацелено преимущественно на внутренний рынок.

По заверениям польских судостроителей, они обладают технологическими возможностями для выпуска судов специального назначения, судов–снабженцев PSV и даже танкеров–газовозов.

Однако на момент входа Польши в состав ЕС, совокупный производственный объем судостроительной продукции в стране составлял около 600 тыс. FGT, к 2028 г., в соответствии с планом, прогнозируется шестикратный спад до 100 тыс. FGT. Такая стратегия приведет к уничтожению польской судостроительной отрасли.