«Атакующих соколов» перебросили в Эстонию

Истребители Национальной гвардии США прибыли на учения в Эстонию

Двенадцать истребителей F-16 Национальной гвардии американского штата Огайо в воскресенье прибыли в Эстонию, чтобы принять участие в международных учениях, сообщил Главный штаб эстонских Сил обороны.

Истребители 112-й эскадрильи Национальной гвардии Огайо прилетели на авиабазу Эмари под Таллином с американской авиабазы в Толедо.

"Одна из целей предстоящих учений — отточить мастерство в широкомасштабных воздушных операциях. На помощь в этих учениях придут и опытные авианаводчики из Бельгии", — сказал исполняющий обязанности командующего ВВС Эстонии, полковник Рийво Валге.

Учения будут длиться до середины марта. Упражнения "воздух-воздух" пройдут в предназначенных для этого тренировочных зонах на островах и в Западной Эстонии на высотах не ниже 1,5 километров. Упражнения "воздух-земля" будут проходить на центральном полигоне Сил обороны, в его окрестностях возможны полеты и на низких высотах.