В мире могут появиться еще одни Соединенные Штаты

Около трети граждан Франции и Германии поддерживают идею создания Соединённых Штатов Европы (СШЕ). Об это свидетельствуют результаты опроса YouGov.
Согласно данным исследования, 30% немцев и 28% французов высказались за реализацию подобной концепции.
При этом население ряда других европейских стран более скептично относятся к данной задумке.
В частности, в Швеции, Финляндии, Дании, Норвегии и Великобритании лишь от 10% до 12% поддержали создание СШЕ. При этом большинство финнов (56%) и норвежцев (55%) прямо отвергли данный проект.
Ранее президент Чехии Милош Земан прокомментировал идею о создании Соединённых Штатов Европы.
8 декабря лидер СДПГ Мартин Шульц призвал к более глубокой европейской интеграции, которая может привести к образованию СШЕ к 2025 году.