В мире могут появиться еще одни Соединенные Штаты

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Опрос: около трети французов и немцев выступают за создание Соединённых Штатов Европы 

RT на русском 5 часов назад
Фото: AP Photo / Matt Dunham

Около трети граждан Франции и Германии поддерживают идею создания Соединённых Штатов Европы (СШЕ). Об это свидетельствуют результаты опроса YouGov.

Согласно данным исследования, 30% немцев и 28% французов высказались за реализацию подобной концепции.

При этом население ряда других европейских стран более скептично относятся к данной задумке.

В частности, в Швеции, Финляндии, Дании, Норвегии и Великобритании лишь от 10% до 12% поддержали создание СШЕ. При этом большинство финнов (56%) и норвежцев (55%) прямо отвергли данный проект.

Ранее президент Чехии Милош Земан прокомментировал идею о создании Соединённых Штатов Европы.

8 декабря лидер СДПГ Мартин Шульц призвал к более глубокой европейской интеграции, которая может привести к образованию СШЕ к 2025 году.

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