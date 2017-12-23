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Власти Польши обвинили в «госперевороте»
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Власти Польши обвинили в «госперевороте» 

Рамблер 6 часов назад
Фото: Газета.Ru

Председатель Верховного суда Польши Малгожата Герсдорф выступила с открытым письмом, в котором обвинил власть в «осуществлении переворота» против судопроизводства, сообщает ВВС.

Причиной таких заявлений стали одобренные правительством реформы, которые, по словам критиков, угрожают верховенству права в Польше.

> > ЕС запустил санкционный процесс против Польши

Малгожата Герсдорф заявила, что правительство идет по «краю пропасти», в которую может упасть целая страна.

ЕС недавно запустил механизм беспрецедентных санкций в отношении Польши из-за судебной реформы. Польше предоставили три месяца, чтобы решить проблемы.

«Происходит государственный переворот против структуры одной из важнейших институтов страны. Он идет без применения силы или силовых структур, а злоупотребляя законодательными институтами», — написала в письме Герсдорф.

Президент Польши Анджей Дуда подписал два закона: по реформе Верховного суда и Национального совета судопроизводства.

Нововведения позволяют политикам выбирать членов судейской совета, назначает судей, кроме того, закон снижает возраст выхода на пенсию судей Верховного суда, что приведет к одновременному увольнению 40% судей.

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