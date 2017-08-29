Обзор зарубежных СМИ: Что готовят Донбассу США и Россия

Что готовят Донбассу США и Россия

Курт Волкер , спецпредставитель США по решению конфликта, подвел итог своих переговоров с помпрезидента РФ Владиславом Сурковым на прошлой неделе. Как пишут «Вести-Украина» со ссылкой на мнения политологов, можно предположить, что обсуждение украинского конфликта могут заморозить до весны.

Так, Волкер отметил, что РФ, по его впечатлению, пытается заморозить конфликт. Политологи при этом обращают внимание на желание Киева заморозить ситуацию (для принятия «политической» части в Раде нет голосов) и визуальное отсутствие договоренностей. Многие эксперты тем не менее считают, что чем раньше начать обсуждать саму возможность диалога, тем быстрее будет и позитивный итог. Издание при этом обращает внимание, что Волкер дипломатично обошел вопрос поставок Киеву летального оружия.

Победа США в холодной войне — иллюзия

Холодная война была идеологической борьбой, которая после распада СССР исчезла лишь отчасти. Как пишет The New York Times , Соединенные Штаты победили в холодной войне, но не смогли воспользоваться плодами победы.

Большинство американцев по-прежнему считали, что они будут в безопасности только тогда, когда мир станет больше похож на их собственную страну. Поэтому США оказались втянутыми в бесплодные войны вдали от своих границ. Как следствие, сегодня США хуже подготовлены к преодолению серьезных грядущих вызовов, чем могли бы. При этом для остальных стран мира окончание холодной войны стало несомненным облегчением, так как снизило угрозу ядерной войны. В настоящее же время Россия и Китай, в отличие от Советского Союза, вряд ли стремятся к изоляции или к глобальной конфронтации, говорится в статье.

Британские истребители помогут Эстонии «отразить российскую угрозу»

ВВС Великобритании отправляют в Эстонию два истребителя «Тайфун», которые будут помогать находящимся в стране британским и эстонским войскам «отражать российскую угрозу». Об этом пишет The Sun

Британские истребители «Тайфун» в настоящее время возвращаются из Румынии, где они вместе с румынскими ВВС патрулировали воздушное пространство. Уточняется, что сейчас в Прибалтике базируются я около тысячи британских военнослужащих. Этим летом ВМФ Великобритании также участвовал вместе с союзниками в масштабных учениях.

Рок, грязь, патриотизм и политика

В Крыму прошло байкерское шоу, организованное мотоциклистом Александром Залдостановым по прозвищу Хирург. Как пишет EurasiaNet , желающих попасть на байк-шоу оказалось в десятки раз больше, чем могла выдержать трасса Севастополь-Ялта.

Непосредственно байкерского на шоу почти ничего не было. Зрителей развлекали, в основном, музыкой и спортивными выступлениями, прерываясь на многозначительные речи о патриотизме и политике. К примеру, сам Хирург зачитал со сцены под музыку патриотические стихи.

В Барселоне готовились взорвать храм Святого Семейства

Террорист Мохаммед Ули Чемлал, раненный при взрыве дома в Альканаре накануне терактов, дал показания в Национальном суде Испании. Слухи о попытке взорвать храм Святого Семейства подтвердились. Как пишет El Confidencial , трагедия, случившаяся в Барселоне 17 августа, могла унести намного больше жизней.

До этих событий за всю историю возведения храма не было ни одной попытки разрушить грандиозное творение Гауди. После происшествия 2011 года меры безопасности были усилены (19 апреля 2011 года 65-летний Хосе Луис С. Л. спустился в крипту храма Святого Семейства, вооруженный двумя зажигалками, бутылкой с маслом, бумагой и салфетками). Пока, к счастью, грандиозное сооружение все ругают лишь как затянувшуюся стройку.