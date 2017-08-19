Граждане второго сорта: продовольственная несправедливость разделила Евросоюз

В Европе набирает обороты скандал с двойными стандартами качества. Целый ряд продуктов питания и бытовой химии имеет разный состав в зависимости от того, для какой страны он предназначен. Например, рыбные палочки в Австрии или Германии могут содержать больше рыбы, чем этот же товар в Чехии или Польше. Чтобы выяснить, насколько непохожи продукты от одного и того же производителя, телеканал «Россия 1» отправил их на экспертизу.

Пани Беата для закупки продуктов заезжает в Lidl. Здесь все под рукой: хлеб, сосиски, капуста для любимого блюда — бигуса — и детское питание для внука. А вот стиральный порошок женщина в немецкой сети супермаркетов не покупает. «Порошок для стирки я покупаю на специальных рынках, куда товар везут напрямую из Германии, а в магазине немецкий порошок совсем не тот — белье от него становится серое», — признается женщина.

Качество продуктов разделило Евросоюз . Один и тот же товар на востоке и западе, как выяснили эксперты, имеет существенные различия по составу. Страны Восточной Европы добиваются продуктового равенства. Министерства сельского хозяйства Чехии, Словакии и Венгрии и Польши требуют от Еврокомиссии принять законодательные нормы, которые запретили бы компаниям поставлять на общий европейский рынок товары двойного качества. А пока жители этих стран испытывают продовольственную несправедливость.

Словакия обнародовала итоги масштабных исследований, проведенных по заказу правительства. Результаты возмутили общественность: Coca-Cola в Австрии оказалась слаще, чем в Словакии, поскольку производитель в одном случае использовал сахар, а в другом — его заменитель. А в рыбных палочках, купленных для экспертизы на австрийском рынке, было почти на 10% больше рыбы, чем в таком же продукте, выпущенном для восточноевропейского потребителя.

"Вместе с Еврокомиссией и Европейский Союзом мы должны доказать, что словаки не являются гражданами второй категории в Европе", — заявил Жан-Клод Юнкер , председатель Еврокомиссии.

"Вести" решили провести свой эксперимент и заехали за стиральным порошком сначала в супермаркет в Германии, а затем в Польше. Протестировать товар одной и той же торговой марки решили в Чехии, где проблемой двойных стандартов качества ученые занимаются уже не один год.

В Химико-технологическом университете Праги провели исследования, в ходе которых эксперты сравнили 21 вид продуктов: мясных, рыбных, хлебобулочных изделий, поставляемых на рынки стран Вышеградской четверки, а также Австрии, Германии под одним и тем же названием одной и той же марки. Выяснилось, что в 13 случаях имеются существенные различия в качестве.

В отделе охраны пищевых продуктов скопилось большое количество образцов. Даже невооруженным глазом видно, как сильно они различаются.

"Содержимое пакетиков кофе, купленных в разных странах, отличается даже по цвету, не говоря уже про состав. Выяснилось, что везде разное содержание кофеина. Мясные консервы, которые из Германии, сделаны из свинины, а вот такие же для Чехии — уже из курицы механической обработки", — пояснил Ян Пивонька, руквоводитель отдела лхраны пищевых продуктов Химико-технологического университета Праги.

Доставленные нами образцы стирального порошка сначала сравнивают по внешним качествам. Очевидно, порошок, купленный в Польше, имеет желтый оттенок, в нем гораздо меньше абразивных частиц. Затем оба образца отправляют на химический анализ. «Установлено, что в порошке из Германии на одну четверть больше активных веществ, чем в образце из Польши», — заявил Ян Пивонька.

Представители крупных брендов проблему признавать не хотят, ссылаясь на то, что на разницу в рецептуре влияют вкусовые пристрастия жителей разных регионов. Но удешевлением продукции негласно занимаются и в офисах мировых концернов, открытых в восточноевропейских странах, в основном в Польше, а также в Венгрии и странах Прибалтики. Зачастую без ведома самого производителя здесь могут менять состав компонентов, подбирая самые дешевые заменители, и не докладывать дорогие ингредиенты. Государственные контролирующие органы предпочитают закрывать на это глаза.