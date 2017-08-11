В польском МИДе считают Советский Союз ответственным за начало ВОВ

"Я бы прежде всего скорректировал этот исторический нарратив, потому что нельзя начинать историю польско-советских, польско-российских отношений с 1945 года, с момента освобождения (Польши) от немецкой оккупации", — сказал министр в интервью изданию Wpolityce.

"Нужно помнить, что Советский союз очень сильно поспособствовал началу Второй мировой войны и вместе с Германией напал на Польшу, следовательно он тоже несет ответственность за начало Второй мировой войны", — продолжил он.

По его мнению, ведя войну с Германией, Советский союз «проводил её в собственных интересах, потому что на тот момент уже несколько лет сам был жертвой немецкой агрессии».

"Я бы начал с корректировки истории этого нарратива, с приведения фактов", — добавил Ващиковский.