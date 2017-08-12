В польском МИДе считают Советский Союз ответственным за начало ВОВ



Глава МИД Польши Витольд Ващиковский заявил, что Советский союз вместе с Германией несет ответственность за начало Второй мировой войны. Так он прокомментировал заявление российского посла Сергея Андреева о том, что в Польше должны сохранять памятники советским солдатам в благодарность за освобождение от нацизма.

" Я бы прежде всего скорректировал этот исторический нарратив, потому что нельзя начинать историю польско-советских, польско-российских отношений с 1945 года, с момента освобождения (Польши) от немецкой оккупации" , — сказал министр в интервью изданию Wpolityce.



" Нужно помнить, что Советский союз очень сильно поспособствовал началу Второй мировой войны и вместе с Германией напал на Польшу, следовательно он тоже несет ответственность за начало Второй мировой войны" , — продолжил он.



По его мнению, ведя войну с Германией, Советский союз " проводил её в собственных интересах, потому что на тот момент уже несколько лет сам был жертвой немецкой агрессии".



" Я бы начал с корректировки истории этого нарратива, с приведения фактов" , — добавил Ващиковский.

