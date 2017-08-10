Обзор зарубежных СМИ: «Азов» готовит себе смену

Ватикан готовит «исторический визит» Папы Римского в Россию

Это будет «исторический визит», если встреча состоится. Немецкое издание напоминает, что из-за раскола между Римско-католической и Православной церковью ни один современный Папа не бывал в России. Франциск не раз выражал желание съездить в Москву, но ему мешали теологические и политические причины.

Немецкий эксперт дал оценку рыболовной технике Путина

Издание Süddeutsche Zeitung задается вопросом, действительно ли российский президент Владимир Путин так искусно владеет удочкой и гарпуном, как показано на видео с его отдыха в Туве. Рыболовную технику Путина поручили проанализировать президенту Немецкой федерации рыболовов Александру Зегельке.

По его словам, с точки зрения рыболовства, это видео не представляет никакого интереса. По заявлению Зегельке, «рыбу используют в целях пропаганды». При этом ловля на гарпун в Германии запрещена, отметил эксперт.

Изношенные трубы на Украине угрожают энергетической безопасности Европы

Почему Брексит вряд ли состоится

У правительства Великобритании остается все меньше возможностей повлиять на логику развития Брексита, пишет Carnegie Moscow Center . Дело идет к тому, что в конечном итоге Великобритания либо останется в ЕС , либо выйдет оттуда на таких переходных условиях, которые мало чем будут отличаться от полноправного членства.

Издание рассматривает четыре возможных исхода переговоров между Великобританией и Евросоюзом. Первый вариант — это соглашение на основе тех принципов, которые обозначила Тереза Мэй . Однако этот вариант подразумевает сохранение всех преимуществ членства в ЕС и одновременно избавление от всех недостатков. Британии придется отказаться хотя бы от части обозначенных Мэй пунктов и, скорее всего, выплатить серьезный штраф за выход из Союза. Однако Британский парламент вряд ли одобрит такую сделку. Так что можно рассматривать еще один вероятный исход — провал переговоров между Великобританией и ЕС. Это означает, что в 2019 году Великобритания выйдет из ЕС без каких-либо договоренностей о дальнейших действиях, либо просто сохранит текущие договоренности на переходный период. Если Евросоюз не согласится на такой вариант или выдвинет условия, неприемлемые для британского парламента, возникает четвертый вариант, при котором Великобритания попросту останется в Евросоюзе.

Для Трампа готовят «чертовски позитивные» новости

Президенту США Дональду Трампу дважды в день предоставляют папку с подборкой положительных отзывов о его работе, сообщает портал Vice

Уточняется, что Трамп получает такую папку в 9.30 и в 16.30. Подборку составляют три сотрудника, которые каждый день с 6 утра начинают мониторить СМИ и социальные сети. В папке находятся положительные отзывы в новостях на телевидении, печатных СМИ, твиттере, а также фотографии Трампа, которые выглядят «мощно».

«Азов» готовит себе смену

На Украине функционирует летний лагерь для детей, где они изучают оружие и участвуют в военных учениях. Как пишет Jyllands-Posten , организовали такой летний отдых детям члены добровольческого батальона «Азов», которые известны своими правыми взглядами.

Военную подготовку получают 850 детей со всей Украины, лагерная смена длится две недели. При этом боевая подготовка детей характеризуется националистическим настроем, говорится в репортаже. Тем не менее, многочисленные обвинения не помешали родителям заплатить примерно 800 крон за то, чтобы их детей обучали ветераны восточного фронта.