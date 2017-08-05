Под тающими льдами Альп обнаружили тела давно погибших людей

В швейцарских Альпах из-за аномальной жары, обрушившейся на Европу, начали таять ледники. В результате, местная полиция стала чаще находить тела людей, погибших в горах несколько лет или десятилетий назад. Об этом сообщает The Guardian.

Последним обнаруженным оказался 30-летний гражданин Германии, пропавший в 1987 году. А неделю назад правоохранители нашли семейную пару, которая 75 лет считалась пропавшей без вести.

Большинство тел находятся во льдах на высоте. В основном, это погибшие в результате несчастного случая или самоубийцы, но некоторые останки становятся поводом для уголовного расследования.