СМИ: Уничтожение британских авианосцев обойдется России недорого

Для британских авианосцев, которые обходятся налогоплательщикам в миллиарды фунтов стерлингов, серьезную угрозу представляют относительно дешевые российские и китайские ракеты.

Такой вывод экспертов опубликовала британская газета Daily Mail. Как отмечают специалисты, новейшие авианосцы Великобритании стоимостью 6,2 миллиардов фунтов оказались чрезвычайно уязвимы для противокорабельных высокоточных ракет дальнего радиуса действия, которые стоят несоизмеримо меньше.

В качестве примера приводится недавно спущенный на воду авианосец и крупнейший корабль Великобритании Queen Elizabeth, на который потрачено 3,1 миллиарда фунтов. Чтобы как минимум вывести его из строя будет достаточно ракеты, стоимостью менее 500 000 фунтов.

Эксперты бьют тревогу: по их оценкам уязвимость важнейших военных активов перед такими ракетами выросла "до немыслимой степени". Это, как считают специалисты, вызвано дисбалансом между наступательными и оборонительными возможностями британской армии и флота.

Между тем издание подчеркивает, что Китай и Россия сосредоточили усилия на возможности уничтожать ключевые крупные и дорогие военные объекты противника. Впрочем, специалисты вспоминают и об Иране, у которого также имеются российские противокорабельные ракеты.

"Стало намного дешевле уничтожать основные системы и платформы, чем разрабатывать и строить их. И это делает более вероятными масштабные атаки на отдельные важные цели", - подчеркивают эксперты. Причем озабоченность у них вызывает не только судьба авианосцев, но и защита британских космических спутников, которые активно используются для шпионажа и связи.