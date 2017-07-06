Москва рассчитывает, что София больше не допустит осквернения памятников

Мария Захарова.

Москва рассчитывает, что София примет меры и не допустит больше вандализма в отношении памятников общей истории России и Болгарии, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ

По словам Захаровой, в ночь на 30 июня в Софии был осквернен памятник советской армии. Она отметила, что данный акт свидетельствует о низком моральном и культурном уровне тех людей, которые это совершили.



"В связи с этим происшествием нашим посольством в Софии была направлена нота в МИД Болгарии с требованием обстоятельного расследования инцидента, привлечения к ответственности виновных и принятия надлежащих действий по приведению мемориала в порядок. Мы рассчитываем, что официальные власти Болгарии предпримут меры для недопущения впредь проявления вандализма в отношении памятников общей истории России и Болгарии", — сказала дипломат.