«Так в Европу не попадёте»: как Украина и Польша поспорили о Бандере

Украина и Польша поспорили из-за исторической оценки лидера Украинской повстанческой армии (УПА) Степана Бандеры. Так, в Варшаве, не поддерживающей его героизации, заявили, что Украине с такими убеждениями не место в Евросоюзе.

«Наш посыл очень чёткий: с Бандерой в Европу не попадёте», — отметил в интервью изданию wSieci министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский.

Не сошлись во взглядах

По его словам, с Украиной у Польши в некоторых областях слабо налажено сотрудничество, но хуже всего оно в исторических вопросах. Глава МИД подчеркнул, что в своё время Варшава допустила ряд ошибок, не урегулировав с другими странами, с которыми сейчас делит членство в ЕС, спорные моменты прошлого, чего постарается избежать теперь.

«Мы говорим это и громко, и тихо. Не повторим ошибок 90-х годов, когда не решили некоторые вопросы в отношениях с Германией и Литвой. Я имею в виду статус польских меньшинств в этих странах. Наученные этим опытом, мы будем от Украины категорически требовать, чтобы все вопросы были разрешены, прежде чем Киев станет у врат Европы, будет просить о членстве», — заявил он.

При этом министр усомнился в намерении украинских властей решать актуальные вопросы, отметив их желание делать всё чужими руками. «На это накладывается наивная вера украинцев, что европейцы — немцы, французы — выиграют за них конфликт с Россией», — подытожил он.

© Алексей Витвицкий

Вредные слова

Высказывания Ващиковского вызвали бурную реакцию среди украинских политиков и дипломатов. Так, чрезвычайный и полномочный посол Украины, экс-советник главы СБУ Маркиян Лубкивский назвал слова министра «несвоевременными, недружественными и вредными». В связи с этим он выразил надежду, что украинский МИД не оставит эти выпады без внимания и предпримет соответствующие шаги.

«Безусловно, такие слова требуют реакции МИД Украины и я надеюсь, что наше внешнеполитическое ведомство вызовет посла Польши для того, чтобы получить пояснения по поводу высказываний главы МИД этой страны или же наш посол в Польше посетит министерство и будет требовать соответствующих объяснений», — заявил Лубкивский в эфире «112 Украина».

Ведь, по его мнению, Украина сейчас находится на передовой, якобы защищая ту же Европу от «агрессии» России. Помимо этого дипломат расценил высказывания министра как вмешательство во внутренние дела страны: «Мы сами будем решать, кто наши герои».

Марш националистов в честь годовщины Украинской повстанческой армии (УПА) в Киеве

РИА Новости

© Григорий Василенко

«Прогибаемся перед каждым голодранцем»

Более эмоционально по этому вопросу высказался депутат Верховной рады , сын лидера Организации украинских националистов* (ОУН) Романа Шухевича — Юрий Шухевич. По его мнению, саму Польшу, если учитывать её неоднозначные действия в прошлом, в Евросоюз приняли незаконно.

«Например, то, что они реализуют, и те фальсификации, которые они делали. И то, что они делали практически до украинизации на Волыни в 30-х годах, то осадничество. Затем «операция Висла». И я считаю, что их в таком случае незаконно приняли в ЕС, если они не каются, а они за это не каются» , — заявил он порталу InfoResist.

Участники митинга против возросшего числа украинских мигрантов в Варшаве

РИА Новости

© Алексей Витвицкий

Поэтому, выразил уверенность Шухевич, если Варшава столь решительно настроена, то её не стоит записывать в партнёры Киева. «Они такие партнёры, которые хотят, чтобы мы танцевали под их дудку. В конце концов, кто такие поляки, что должны нам определять кто для нас герой, а кто не герой, кто заслужил перед Украиной, а кто не заслужил?», — возмутился нардеп.

По его словам, за такие заявления он бы «плюнул полякам в рожу». «Потому что из-за того, что мы прогибаемся перед каждым голодранцем, то мы так и выглядим. А что в Москве скажут, а в Варшаве скажут, а в Берлине скажут, а в Брюсселе скажут? В конце концов, а в Киеве что скажут? А в Киеве ничего не будут говорить, потому что боятся, как перепуганная мышь, которая не знает куда броситься», — подытожил политик.

Не единственный во мнении

Стоит отметить, что Ващиковский — не первый, кто выступил с осуждением нового взгляда Украины на историю. Ранее глава правящей в Польше партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский призвал Киев определиться, выбрав между интеграцией с Западом и поддержкой традиций УПА.

Он отметил недопустимость игнорирования украинскими властями геноцида поляков на Волыни и в Восточной Галиции, подчеркнув, что «ложь об истинном ходе (событий), прославление виновников перешли приемлемую границу».

Действия украинских националистов против жителей II Польской Республики в 1943-1945 годах в Варшаве считают геноцидом. Его апогеем считается Волынская резня, когда члены ОУН-УПА, атаковали около 150 польских деревень, уничтожив до 130 тыс. человек. В связи с этим летом 2016 года в парламенте приняли постановления о признании 11 июля, когда начались нападения, Национальным днём памяти жертв тех событий.

На Украине решение парламента осудили, а президент Пётр Порошенко назвал его политической спекуляцией. Согласно украинскому видению, события тех лет являются следствием войны Армии Крайовой с УПА, в которой принимало участие и мирное население региона. Свои потери украинцы оценивают в 10-20 тыс. человек.

* Организация украинских националистов (ОУН), Украинская повстанческая армия (УПА) — организации, запрещённые в России.