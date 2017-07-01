Международный аэропорт Парижа эвакуировали из соображений безопасности

Из терминала 2F международного аэропорта им. Шарля де Голля в Париже сегодня было эвакуировано около двух тысяч пассажиров.

Руководство аэропорта в Twitter разместило сообщение, в котором пояснило, что «эвакуация была проведена в соответствии с требованиями безопасности». Также отмечается, что посадка на самолеты возобновиться в скором времени.

In order to comply with security rules, terminal 2F was temporarily evacuated. Boarding will gradually resuming — Paris Aéroport (@ParisAeroport) 1 июля 2017 г.

По неподтвержденным данным, некий человек оставил свой чемодан и попытался скрыться, однако был задержан сотрудниками полиции. Официальная причина эвакуации не названа.