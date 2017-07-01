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ТК «Звезда»

Международный аэропорт Парижа эвакуировали из соображений безопасности

В аэропорту Парижа идет эвакуация
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Из терминала 2F международного аэропорта им. Шарля де Голля в Париже сегодня было эвакуировано около двух тысяч пассажиров.
Руководство аэропорта в Twitter разместило сообщение, в котором пояснило, что «эвакуация была проведена в соответствии с требованиями безопасности». Также отмечается, что посадка на самолеты возобновиться в скором времени.
По неподтвержденным данным, некий человек оставил свой чемодан и попытался скрыться, однако был задержан сотрудниками полиции. Официальная причина эвакуации не названа.
Терминал 2F в основном использует компания Air France для национальных рейсов, а также рейсов в европейские страны.
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