Меркель жестко унизила Эрдогана

Реджеп Тайип Эрдоган не сможет выступить на полях саммита "большой двадцатки" в Гамбурге. Германское правительство запретило президенту Турции обратиться к своим соотечественникам с трибуны G20.

Отношения между Турцией и Германией в последнее время стремительно ухудшаются. Не так давно Эрдоган призвал турок, живущих в Германии голосовать против Меркель на предстоящих осенью 2017 года выборах. Поводом для резкого заявления стало игнорирование немецкими властями запросов турецкого правительства о нескольких тысячах проживающих в Германии курдах, которых официальная Анкара считает террористами. "Поддерживая Меркель, вы поддерживаете террористов", – сказал Эрдоган.

На это заявление отреагировал официальный представитель Ангелы Меркель, сказавший, что обвинения против канцлера абсурдны и она не намерена участвовать в игре провокаций. Тем временем в СМИ появилась информация о том, что власти Германии могут запретить въезд в страну турецким политикам после недружественных высказываний Эрдогана.

Самому турецкому лидеру въезд в Германию для участия в саммите G20 (Турция входит в "большую двадцатку") никто не закрывал, а вот его охранникам власти страны уже включили красный свет.Как пишет Die Welt, немецкие власти опасаются повторения инцидента, произошедшего во время визита Эрдогана в США. Тогда в ходе конфликта, разгоревшегося между сторонниками и противниками турецкого лидера, его охранники затеяли драку.