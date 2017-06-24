Пьяных голландских и литовских военных поймали в Латвии

В литовском городе Йонава полиция остановила автомобиль Toyota Land Cruiser, в котором находился нетрезвый военнослужащий ВС Нидерландов. Позже в Каунасе остановили еще одного нарушителя, севшего пьяным за руль, – военнослужащего Литовских ВВС. В их отношении составлены протоколы и инициировано досудебное расследование. Причем литовцу грозит уголовный срок, так как в его крови обнаружено значительно больше, чем 1,5 промилле алкоголя.

Как сообщает "Интерфакс", в Прибалтике и других странах Северной Европы с 23 по 24 июня отмечается день летнего солнцестояния. В Литве это праздник Росы, который празднуется еще со времен язычества. По всей стране проходят массовые гуляния.