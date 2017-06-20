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На вокзале Брюсселя прогремел взрыв
Фото: Geert Vanden Wijngaert / AP Photo
В Брюсселе на центральном вокзале произошёл взрыв. Террорист был застрелен сотрудником службы безопасности. Об этом сообщает телеканал RTL.
В экстренных службах города заявили, что в здании вокзала произошёл взрыв малой мощности. От взрыва пострадал лишь сам террорист. Очевидцы сообщают, что видели лежащего на земле человека, из-под одежды которого виднелись провода. Власти бельгийской столицы заявили, что ситуация находится под контролем. Посетители и персонал вокзала были эвакуированы, кроме того городские власти вывели всех с площади Гран-Плас. На момент написания новости инцидент не был классифицирован как теракт.
22 марта 2016 года в Брюсселе в результате серии террористических актов погибли 35 человек, более 300 были ранены. Боевики напали на посетителей аэропорта Завентем и пассажиров на станции метро «Маальбек». Ответственность за теракт взяла на себя запрещённая в России группировка «Исламское государство».
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