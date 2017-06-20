На вокзале Брюсселя прогремел взрыв

В Брюсселе на центральном вокзале произошёл взрыв. Террорист был застрелен сотрудником службы безопасности. Об этом сообщает телеканал RTL

В экстренных службах города заявили, что в здании вокзала произошёл взрыв малой мощности. От взрыва пострадал лишь сам террорист. Очевидцы сообщают, что видели лежащего на земле человека, из-под одежды которого виднелись провода. Власти бельгийской столицы заявили, что ситуация находится под контролем. Посетители и персонал вокзала были эвакуированы, кроме того городские власти вывели всех с площади Гран-Плас. На момент написания новости инцидент не был классифицирован как теракт.