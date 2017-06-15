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Британские чиновники станцевали Gangnam Style в лифте
В Сеть попали кадры, на которых лейборист и член британского парламента Эд Боллз учит министра окружающей среды Майкла Гоува танцевать Gangnam Style прямо в лифте. Видео вызвало неоднозначное реакцию зрителей, не привыкших видеть высокопоставленных чиновников в столь комичных обстоятельствах.
"Как минимум странно, что не самый грациозный танцор Гоув дает уроки хореографии", — считают журналисты Metro.
Позже выяснилось, что британские чиновники станцевали в лифте не просто так. Этот эпизод войдет в передачу на The Channel 4, которая будет посвящен памяти убитой в 2016 году представительнице Лейбористской партии Хелен "Джо" Кокс.
Родственники погибшей решили устроить в ее честь праздник, чтобы сплотить людей. Поэтому посвященное памяти Кокс телешоу будет частично юмористическим, отмечает The Telegraph.
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