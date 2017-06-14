Глава МИД Швейцарии подал в отставку

Министр иностранных дел Швейцарии Дидье Буркхальтер заявил о том, что подал заявление об уходе со своего поста. Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции, трансляцию которой вела 24Heures.

По словам дипломата, его решение связано с желанием «написать новую страницу в своей жизни». При этом чиновник не стал уточнять, чем будет заниматься в дальнейшем. Он также не стал рассчитывает ли он занять какой-либо пост в международных структурах.

Глава швейцарского МИД покинет возглавляемое им ведомство 31 октября этого года.

В период с 1 января 2014 года по 1 января 2015 Буркхальтер занимал пост президента швейцарской конфедерации, совмещая этот пост с руководством внешнеполитическим ведомством.