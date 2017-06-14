Футбольные фанаты посмеялись над Терезой Мэй

Футбольные фанаты высмеяли в Twitter «мексиканскую волну» премьер-министра Великобритании Терезы Мэй во время матча между Францией и Англией, который состоялся во вторник, 14 июня, на стадионе "Стад де Франс". Они отметили, что премьер не должна управлять страной, если не может сделать волну.

«Как Тереза Мэй может управлять Британией, если она даже не может сделать "мексиканскую волну". Какой беспорядок», - написал @Panayisalad.

Ранее во время встречи французских и английских футболистов все зрители, в том числе и президент Франции Эммануэль Макрон , встали, чтобы сделать «мексиканскую волну, но британский премьер осталась сидеть на месте. Однако, когда все успокоились и сели на свои места, Мэй поднялась и нелепо взмахнула руками.

Пользователи отметили, что премьер среагировала так поздно, потому что боится потерять свое место и на стадионе, и в парламенте.

Также они вспомнили интервью Мэй, в котором она призналась, что самым неприличным ее поступком стала пробежка по пшеничному полю.

"Самое непонятное, что сделала Тереза Мей с тех пор, как пробежала по полю пшеницы, это присоединилась к «мексиканской волне», - пошутил @georgefpatten10

Матч закончился победой сборной Франции со счётом 3:2.