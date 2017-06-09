СМИ: Брейвик сменил имя и фамилию

Юрист преступника Эйстейн Стуррвик не стал разглашать причины смены имени своего подзащитного.

Андерса Брейвика приговорили к 21 году лишения свободы (высшая мера наказания в Норвегии) за расстрел участников и сотрудников молодёжного лагеря Норвежской рабочей партии. Террорист устроил бойню на острове Утойя. В результате стрельбы погибли 77 человек, еще 151 человек получили ранения. Кроме того, незадолго до нападения на лагерь Брейвик взорвал бомбу в правительственном квартале Ослов. На суде террорист называл себя националистом и признавался в ненависти к мусульманам и ценностями мультикультурализма.