Журналист Джон Пилджер рассказал о причинах терактов в Великобритании

«Это результат британской внешней политики, нахождения там, где нам не стоит находиться», — заявил Пилджер, комментируя теракт в Манчестере.

В качестве примера журналист привёл действия Великобритании в Афганистане, Ливии и Йемене.

За последние 2,5 месяца в Великобритании совершено несколько терактов, последний из них произошёл вечером 3 июня в центре Лондона — террористы на фургоне врезались в группу людей, а позднее напали с ножами на случайных прохожих.

Ранее на стадионе в Манчестере во время концерта Арианы Гранде произошёл взрыв. В результате теракта погибли 22 человека, около 120 пострадали.