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Журналист Джон Пилджер рассказал о причинах терактов в Великобритании
Теракты, совершаемые в Великобритании, являются последствием внешней политики страны. Об этом в эфире программы «Going Underground» на телеканале RT рассказал журналист Джон Пилджер.
«Это результат британской внешней политики, нахождения там, где нам не стоит находиться», — заявил Пилджер, комментируя теракт в Манчестере.
В качестве примера журналист привёл действия Великобритании в Афганистане, Ливии и Йемене.
За последние 2,5 месяца в Великобритании совершено несколько терактов, последний из них произошёл вечером 3 июня в центре Лондона — террористы на фургоне врезались в группу людей, а позднее напали с ножами на случайных прохожих.
Ранее на стадионе в Манчестере во время концерта Арианы Гранде произошёл взрыв. В результате теракта погибли 22 человека, около 120 пострадали.
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