Захарова посоветовала игнорировать заявление Меркель

Представитель МИДа рассказала, что Евросоюз, который владеет огромным политическим, экономическим и человеческим потенциалом, является достаточно «самоценным объединением». Поэтому он не нуждается в «дополнительных кураторах».

Она пояснила, что Москва считала так ранее, когда Евросоюз принимал самостоятельные решения и проводил собственную внешнюю политику. Представитель МИДа отметила, что в урегулирование иранской ядерной проблемы ЕС играл одну из главных ролей. Однако, по мнению Захаровой, в последнее время самостоятельности ЕС не видно. Поэтому ориентироваться на слова Меркель не нужно.

Ранее Меркель заявила, что «европейцы должны взять свою судьбу в свои руки». По ее словам, Евросоюз должен поддерживать дружеские отношения с США и Великобританией, а также быть «добрыми соседями» с Россией.