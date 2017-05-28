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Сноуден прокомментировал слова Меркель о судьбе европейцев

Сноуден о словах Меркель: «Момент, определяющий эпоху»
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Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден прокомментировал заявление канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что европейцы должны взять свою судьбу в собственные руки.
«Это момент, определяющий эпоху», — написал он на своей странице в Twitter.
После этого Сноуден опубликовал шутливый твит, в котором написал, что Агентство национальной безопасности США якобы интересуется, использует ли Меркель тот же мобильный телефон, который ранее американская разведка прослушивала, согласно данным СМИ, полученным от Сноудена.
«Тем временем в АНБ: «Как думаете, она всё ещё использует тот же самый Blackberry?» — написал Сноуден.
Ранее Меркель после саммита G7 заявила, что жителям Европы больше не стоит полагаться на других и следует самим решать свою судьбу.
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