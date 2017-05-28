Сноуден прокомментировал слова Меркель о судьбе европейцев

Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден прокомментировал заявление канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что европейцы должны взять свою судьбу в собственные руки.

«Это момент, определяющий эпоху», — написал он на своей странице в Twitter.

После этого Сноуден опубликовал шутливый твит, в котором написал, что Агентство национальной безопасности США якобы интересуется, использует ли Меркель тот же мобильный телефон, который ранее американская разведка прослушивала, согласно данным СМИ, полученным от Сноудена.

«Тем временем в АНБ: «Как думаете, она всё ещё использует тот же самый Blackberry?» — написал Сноуден.

Meanwhile at @NSAGov: "Do you think she still uses the same Blackberry?" — Edward Snowden (@Snowden) 28 мая 2017 г.

Ранее Меркель после саммита G7 заявила, что жителям Европы больше не стоит полагаться на других и следует самим решать свою судьбу.