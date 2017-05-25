МОСКВА, 25 мая – РИА Новости . Европейские страны тратят миллиардные суммы на модернизацию вооружения, чтобы "бросить вызов" российским "супертанкам", пишет шведская Svenska Dagbladet. Газета выяснила, во что вкладываются "военные гиганты континента — и самые агрессивные соседи России".

В Германии оборонная промышленность наращивает не только экспорт, но и продажи внутри страны: в этом году они увеличились на 7%. Почти 800 миллионов евро Берлин потратит на модернизацию сотни танков типа Leopard-2 и свыше 4,5 миллиардов — на строительство фрегатов MKS 180. Концерны Rheinmetall и Krauss-Maffei Wegman получили заказ на производство 131 бронетранспортера Boxer, сумма контракта достигает почти полмиллиарда евро.

Крупнейшей оружейной сделкой Европы, как ожидается, станет разработка немецко-французского танка Main Ground Combat System ("Основная наземная боевая система"), призванного стать конкурентом российского Т-14 "Армата". Работа по его созданию уже ведется, но на вооружение первые машины поступят не раньше 2030 года.

Во Франции военная промышленность также получает крупные заказы от оборонного ведомства . В частности, программа "Скорпион" по закупке 1668 бронетранспортеров Griffon и 248 бронемашин Jaguar предполагает финансирование до пяти миллиардов евро.

Еще одна крупная сделка — строительство пяти фрегатов нового класса Belharra за 3,8 миллиарда евро. Производством кораблей занимается концерн DCNS , а компания Thales поставляет радары и электронику. Помимо этого, французские военные продолжают заказывать истребители четвертого поколения Rafale.

La France s'offre cinq frégates Belh@rra pour près de 4 milliards d'euros https://t.co/jbOzySw0a4 par @MCABIROL — LaTribune (@LaTribune) 21 апреля 2017 г.

​Великобритания инвестирует во все виды вооружений, от авианосцев до субмарин. Более чем в шесть миллиардов долларов обойдутся новые авианосцы класса " Королева Елизавета ", каждый из которых способен нести 40 самолетов. В проекте участвуют британские компании BAE Systems и Babcock International, а также французская Thales. Еще одно крупное вложение — это замена четырех стратегических подводных лодок типа Vanguard, что оценивается приблизительно в 290 миллиардов долларов.

Cубмарина Vanguard ВМС Великобритании с ракетами Trident II D5 на борту у берегов Шотландии

Среди стран Восточной Европы больше всех в модернизацию вооружения инвестирует Польша. Страна ведет переговоры о закупке американского противоракетного комплекса Patriot, развивает киберзащиту и планирует купить новые корабли. На повестке дня и перевооружение армии: из 952 танков у Варшавы лишь 247 современных.