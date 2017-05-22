Мэй: Великобритания откажется от невыгодной сделки с Брюсселем по условиям Brexit

Правительство Великобритании предпочтет отказаться от заключения соглашения с Брюсселем по условиям Brexit, нежели подпишет невыгодную для страны сделку. Об этом в интервью вещательной корпорации Би-би-си заявила в понедельник премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй

Британского премьера попросили прокомментировать ее недавнее заявление о том, что Великобританию ждут "мрачные" перспективы в случае провала переговоров с Брюсселем. "Я сказала, что отсутствие соглашения лучше, чем плохая сделка. Я думаю, как я уже говорила, что здесь (в Великобритании) есть люди, которые готовы подписать любое соглашение", - сказала она.