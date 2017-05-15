Канцлер Германии Ангела Меркель приняла в Берлине нового президента Франции Эмманюэля Макрона. Глава немецкого правительства поблагодарила гостя за то, что первый зарубежный визит - на второй день после инаугурации - он совершил именно в ФРГ. И выразила надежду, что избрание Макрона поможет придать "совершенно новую динамику" европейскому проекту. Лидеры ведущих европейских стран сообщили о том, что отныне ось "Берлин - Париж" приобретает новое измерение.

"Сегодня мы обменялись мнениями и решили, что будем очень тесно работать вместе", - сообщила Меркель на пресс-конференции по итогам встречи. Речь идет, в частности, о создании некой "дорожной карты развития ЕС и еврозоны в среднесрочной перспективе", которую будут разрабатывать Берлин и Париж.

Как известно, многие французы во втором туре президентских выборов голосовали именно за сторонника европейской идеи и убежденного атлантиста Макрона в противовес лидеру Нацфронта Марин Ле Пен , которая является евроскептиком и обещала соотечественникам в случае своей победы устроить второй Brexit.

Сам Макрон заявил, что Франция и Германия переживают "исторический момент" сотрудничества, и пообещал Ангеле Меркель быть "открытым, прямым и конструктивным партнером".