В Париже на Северном вокзале полиция завершила спецоперацию

Полицейская спецоперация, проводившаяся в ночь на вторник на Северном вокзале в Париже завершилась, сообщает префектура полиции французской столицы в своем аккаунте в сети Twitter.

"Окончание проверок, ситуация возвращается к нормальной", — написано в сообщении полиции.

Дополнительной информации о результате работы полицейских не сообщается.

Ранее ночью стало известно о проведении спецоперации на Северном вокзале в Париже. В беседе с корреспондентом РИА Новости представитель полиции подтвердил факт проведения операции, однако отказался сообщить какие-либо подробности о причинах ее проведения.

Французские СМИ сообщают, что полиция ведёт поиски "троих мужчин, представляющих опасность", которые могли прибыть на вокзал в скоростном поезде из города Валансьен. Речь якобы идет о троих мужчинах, ориентировки на задержание которых были выпущены в минувшую пятницу.

В субботу представитель Национальной полиции Франции сообщил РИА Новости, что в преддверии второго тура выборов главы государства были выпущены ориентировки на трех человек, подозреваемых в подготовке теракта в стране. По словам собеседницы агентства, речь идет о двух гражданах Бельгии Биляле аль-Маркори и Тарике Джадауне, а также о гражданине Афганистана Забиулле Сарвари.

К настоящему моменту не сообщается, стали ли именно эти мужчины причиной переполоха на Северном вокзале в ночь на вторник.