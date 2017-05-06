Следователи нашли нацистскую атрибутику в казарме армейской части ФРГ

Немецкие следователи обнаружили в казарме одной из частей Бундесвера атрибутику нацистской Германии. Об этом сообщает журнал Spiegel, передает ТАСС.

Как пишет издание, в немецком Донауэшингене нашли витрину со стальными касками вермахта, а также комнату, завешанную атрибутикой вооруженных сил нацистской Германии. Все это было заснято на видеокамеру, после чего запись передали в Минобороны

Толчком к началу разоблачения неонацистской ячейки в армии Германии стало задержание военнослужащего, получившего обманным путем свидетельство беженца. По версии следствия, он планировал теракт, чтобы ухудшить отношения общества к мигрантам. Полиция также изъяла пистолет, спрятанный подозреваемым в аэропорты.

Позже были задержаны пятеро его пособников. В ходе обысков был найден ящик от штурмовой винтовки, на котором нарисована свастика, и плакат с солдатами вермахта.

В связи со скандалом министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен отменила визит в США и взяла расследование под личный контроль.