DM сообщила об экстренном совещании британского королевского двора

Высокопоставленные помощники британской королевской семьи были вызваны на срочную встречу в Букингемском дворце. Об этом сообщила газета Daily Mail.

Администрация дворца никаких подробностей предстоящего собрания не сообщила. При этом, как отметил источник агентства Reuters , подобные встречи сотрудников двора происходят время от времени.

Однако публикация в таблоиде вызвала повышенное внимание прессы к происходящему вокруг королевской семьи, особенно к здоровью 91-летней королевы Елизаветы II и ее 95-летнего супруга герцога Эдинбургского принца Филипа. Возле Букингемского дворца в ожидании официальных сообщений собрались представители прессы.

Источник Reuters, в свою очередь, сообщил, что повода для беспокойства о здоровье королевы и ее супруга нет.

В четверг запланировано одно мероприятие с участием Елизаветы и Филипа: королевская чета должна появиться на церемонии вручения ордена "За заслуги" в часовне лондонского дворца Сен-Джеймс, расположенного рядом с Букингемским дворцом. Эта церемония запланирована на 11:30 по британскому времени (13:30 мск).