Посольство России попросило объяснить задержание в Польше байкеров

ТАСС Выдворение российских байкеров из Польши вызывает недоумение и непонимание. С таким заявлением выступили в посольстве России в Польше. Заявление диппредставительства передает

«Посольство выражает непонимание и недоумение по поводу принятых польской стороной решений и ожидает, что она разъяснит мотивы своих действий по существу», — говорится в сообщении.

29 апреля польские пограничники отказали во въезде в республику семерым российским мотоциклистам. Они планировали принять участие в заезде «Дороги Победы – на Берлин». 3 мая в городе Мысловице был задержан российский мотоциклист Николай Логинов. В правоохранительных органах Польши заявили, что документы байкера в полном порядке, однако его пребывание в стране «нежелательно из соображений безопасности». Логинов был вынужден оставить свой мотоцикл в Польше, также ему аннулировали шенгенскую визу. В посольстве заявили, что польская сторона не предъявила никаких «содержательных аргументов в обосновании таких действий».

Мотопробег «Дороги Победы – на Берлин» начался 27 апреля из Нижних Мневников. Мотоциклисты проехали Москву, Смоленск, Катынь, Минск, Хатынь, Варшаву и Вроцлав. Байкеры проедут Будапешт, Братиславу, Прагу, Дрезден и доедут до Берлина. Акций «Ночных волков» стала третьей по счету.