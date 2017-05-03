Раскрыты личности семи шпионов британской контрразведки

В Британии опубликовали имена семи шпионов, работавших в межвоенный период. Сенсационную засекреченную информацию раскрыл историк Генри Хемминг. Об этом сообщает The Guardian

«Это была совершенно неожиданная находка. Я даже не планировал выяснять эту информацию, но когда я начал просматривать файлы и составлять картинку того, кем были шпионы, работающие под управлением Найта (разведчик M15 Максвелл Найт – прим. Рамблер), я понял, что с помощью небольшого расследования смогу узнать их имена», - заявил Хемминг.