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Рамблер

Раскрыты личности семи шпионов британской контрразведки

Максвелл Найт
Максвелл Найт
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В Британии опубликовали имена семи шпионов, работавших в межвоенный период. Сенсационную засекреченную информацию раскрыл историк Генри Хемминг. Об этом сообщает The Guardian.
«Это была совершенно неожиданная находка. Я даже не планировал выяснять эту информацию, но когда я начал просматривать файлы и составлять картинку того, кем были шпионы, работающие под управлением Найта (разведчик M15 Максвелл Найт – прим. Рамблер), я понял, что с помощью небольшого расследования смогу узнать их имена», - заявил Хемминг.
Свое заявление Хемминг сделал в книге «M: Максвелл Найт, величайший шпион М15». Историк признает, что подтвердить его утверждения можно лишь с помощью секретных документов службы. Однако писатель подчеркивает, что на «99% уверен» в верности своих предположений. По версии Хемминга, в отряд Найта входили адвокат Вивиан Хэнкок-Нунн, домохозяйка Кэтлин Тэш, машинистка Ольга Грей, сотрудник банка Эрик Робертс, управляющий книжным магазином Грэм Поллард, госслужащий Джимми Диксон и Мона Маунд, чей род занятий остается неизвестным. Никто из шпионов, входивших в отряд Найта, не проходил специальной подготовки.
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