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СМИ: Джонсон допустил нарушение закона для выхода из ЕС в срок 

Газета.Ru + ещё 7 23 минуты назад
Джонсон может оказаться за тюрьме
Фото: РИА Новости
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не исключает возможного нарушения закона для выхода из ЕС в срок. Об этом сообщает The Daily Telegraph.
По информации издания, он не готов просить ЕС продлить крайний срок Brexit.
До этого стало известно, что парламент Британии принял закон, обязывающий власти запросить у ЕС продление переговоров по Brexit и содержащий запрет на выход из состава европейского сообщества без заключения сделки.
Ранее сообщалось, что названа причина увольнения министра труда и пенсий Британии.
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Европа , В мире , Борис Джонсон , ЕС , Великобритания
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