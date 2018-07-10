НАТО и ЕС подписали новую декларацию о сотрудничестве в ряде сфер 

Брюссель, 10 июля. Евросоюз и НАТО подписали новую совместную декларацию о сотрудничестве в противодействии угрозам в ряде сфер в понедельник, 9 июля.
Глава Евросовета Дональд Туск отметил, что в понедельник Североатлантический альянс и Евросоюз подписали декларацию, которая выведет сотрудничество на новый уровень. По его словам, декларация предусматривает усиление сотрудничества в сфере повышения военной мобильности в Европе, в противодействии угрозам в сфере кибербезопасности, а также «в борьбе с организаторами трафика нелегальной миграции в Средиземном море». Кроме того, Альянс и ЕС нацелены на то, чтобы работать над «повышением устойчивости к химическим, биологическим, радиологическим и ядерным рискам».
«В обеспечении безопасности наших граждан нет лучшего партнера, чем НАТО», — подчеркнул Туск.
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