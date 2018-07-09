В России инфляция для богатых растет быстрее, чем для бедных

Согласно данным, за последний квартал зажиточные слои населения стали больше платить за потребительскую корзину.

Рост уровня инфляции для богатых опередил россиян, находящихся за чертой бедности. Эксперты считают, что инфляционные ожидания населения изменились из-за коммунальных услуг. На второй и третьей позиции находятся продукты и прочие необходимые товары. Так как за последние полгода тарифы на услуги ЖКХ значительно не претерпели изменений, то рост цен затронул бедных, которые привыкли тратить на продукты и деликатесы.

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