Дуда заявил о намерении обсудить с Трампом увеличение военного присутствия США в Польше

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что намерен обсудить в ходе визита американского лидера Дональда Трампа в Варшаву вопрос увеличения военного присутствия США в стране.

«Мы будем говорить в основном об экономических вопросах и вопросах безопасности. Кроме того, о присутствии американских войск в Польше. Было бы хорошо, если бы их было больше у нас», — сказал Дуда в интервью польскому изданию SE.

Польский лидер также отметил, что несколько раз приглашал Трампа посетить Польшу.

«Я приглашаю господина президента Трампа в Польшу дважды. В первый раз тогда, когда поздравлял его с победой в телефонном разговоре. Уже тогда я сказал ему, что Соединённые Штаты являются нашим очень важным стратегическим союзником, и что я надеюсь на скорый визит. Второй раз я пригласил уже лично, разговаривая сейчас в Брюсселе лицом к лицу на саммите НАТО , и я рад, что это приглашение было принято», — рассказал президент Польши.

Ранее стало известно, что Трамп намерен посетить Польшу перед саммитом «Большой двадцатки» в Германии.