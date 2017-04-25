Британский эсминец вошел в Черное море

Британский эсминец HMS Daring вошел в Черное море. Об этом сообщает Daily Express.

По данным издания, корабль направился в Черное море из Стамбула. До этого он охранял торговые суда на Ближнем Востоке.

Daily Express уточняет, что решение направить британский эсминец в Черное море было принято после того, как Лондон начал патрулировать территорию Восточной Европы с применением истребителей Typhoon.

Также издание подчеркивает, что «смелые шаги» Великобритании стали ответом на слова главнокомандующего ВМФ РФ Владимира Королева . Он заявил, что российский флот «способен взять ситуацию под контроль в любом участке мирового океана».

Daring вернется в Великобританию до конца мая.