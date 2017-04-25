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Британский эсминец вошел в Черное море
Британский эсминец HMS Daring вошел в Черное море. Об этом сообщает Daily Express.
По данным издания, корабль направился в Черное море из Стамбула. До этого он охранял торговые суда на Ближнем Востоке.
Daily Express уточняет, что решение направить британский эсминец в Черное море было принято после того, как Лондон начал патрулировать территорию Восточной Европы с применением истребителей Typhoon.
Также издание подчеркивает, что «смелые шаги» Великобритании стали ответом на слова главнокомандующего ВМФ РФ Владимира Королева. Он заявил, что российский флот «способен взять ситуацию под контроль в любом участке мирового океана».
Daring вернется в Великобританию до конца мая.
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