В Совфеде указали Британии на риск быть стертой с лица земли

«Я не боюсь переборщить [с ответом – прим. ред.]. В лучшем случае это заявление следует рассматривать как некий элемент психологической войны, которая предстает в этом контексте в особенно отвратительном виде. А иначе совсем плохо, ибо возникает закономерный вопрос: против кого Великобритания готова превентивно применить ядерное оружие?» - заявил Клинцевич.

Сенатор отметил, что небольшая по размеру Великобритания «будет буквально стерта с лица земли ответным ударом», если решится на использование ядерного оружия против ядерной державы. «Если же речь идет о неядерной державе, то, видимо, англичанам не дают покоя лавры США, сбросивших атомные бомбы на беззащитные Хиросиму и Нагасаки», - сказал он, подчеркнув, что «время былого величия Британской империи безвозвратно прошло».

Накануне, 24 апреля, Фэллон сказал, что допускает нанесение Британией превентивного ядерного удара. По его словам, это возможно при крайних обстоятельствах. Однако он не уточнил, о какой именно ситуации идет речь. Министр отметил, что «весь смысл политики сдерживания заключается в том, чтобы оставить неопределенность в сознании» потенциального противника.