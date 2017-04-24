Глава совета евреев в Германии посоветовал беженцам отправиться в концлагеря

В Германии посещение концентрационных лагерей предложили сделать основной темой интеграционных курсов для беженцев. С такой инициативой выступил руководитель Центрального совета евреев в ФРГ Йозеф Шустер. Его слова приводит издание Die Welt

«(Многие беженцы – прим. Рамблер) приезжают из стран, в которых испытывают ненависть к евреям и Израилю. Возможно, есть смысл в том, чтобы они посещали концлагерь или Еврейский музей в Берлине», - заявил Шустер.

Шустер добавил, что интеграцию невозможно завершить за два года. Руководитель совета отметил, что полная интеграция достигается в лучшем случае через два поколения. В 2015 году в Германию приехали более 1 миллиона беженцев. В 2016 году ФРГ приняла значительно меньше мигрантов – всего несколько сотен тысяч.