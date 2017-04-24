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"Добро" и "зло". Франция раскололась после выборов
После первого тура голосования на президентских выборах во Франции страна раскололась на два лагеря из-за вопроса «национальной идентичности». Об этом сообщает Washington Post.
Отмечается, что во французском обществе уже давно наблюдается раскол, а прошедшие выборы только доказали этот факт.
Лидер «Национального фронта" Марин Ле Пен хочет вывести Францию из ЕС и НАТО. Глава движения «Вперед!» Эммануэль Макрон настаивает на обратном. Поэтому многие зарубежные издания называют голосование во Франции – битвой между добром и злом. При этом «злом» - называют тех, кто предпочитает отделиться от международных организаций.
Немецкое издание Die Welt сравнивает президентские выборы с фантастическим фильмом, в котором «силы добра» пытаются противостоять «силам зла».
Британская газета The Guardian отмечает, что будущее голосование станет выбором «между открытостью и нетерпимостью, между интернационализмом и национализмом, оптимизмом и ненавистью, надеждой и страхом».
Первый тур голосования завершился в воскресенье, 23 апреля. Макрон набрал 23,75%, Марин Ле Пен — 21,53%.
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