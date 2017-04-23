Двое дайверов из России утонули во Французской Полинезии

Утром 22 апреля три человека пропали без вести во время погружения в атолл Аэ на островах Туамоту во Французской Полинезии. Два россиянина, которые являлись преподавателями университета Французской Полинезии, и опытный инструктор водолазного клуба сделали погружение в лагуну атолла, но не вернулись на поверхность, сообщает francetvinfo.fr.

В свою очередь, по данным ТАСС, погибшими россиянами являются Алексей Зыкин, преподававший математику в упомянутом университете, и его супруга Татьяна Макарова. В посольстве РФ во Франции не располагают информацией о гибели россиян.

Лишь спустя несколько часов пропавшие без вести были найдены мертвыми. По данным полиции, три погибших дайвера застряли в подводной пещере на глубине 58 метров и не смогли выйти из нее, израсходовав имевшиеся у них баллоны с кислородом.

Поиски пропавших затруднялись тем, что водолазам жандармерии не разрешается спускаться глубже 35 метров.