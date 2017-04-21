Служба безопасности и разведки Дании предостерегла своих солдат, отправляющихся в Прибалтику в рамках операции НАТО , от походов по барам Таллина и Тарту из-за возможных "медовых ловушек"- провокаций со стороны российских и про-российских женщин-агентов, сообщает издание Co enhagen Post.

"По оценкам службы безопасности и разведки Дании, вероятность агрессивных действий и запугивания в отношении датских вооруженных сил будет велика", — цитирует издание доклад службы.

Согласно докладу, Россия может использовать методы "медовой ловушки", когда разведывательные службы подсылают женщину для вербовки и дискредитации военнослужащих. В докладе отмечается, что датские солдаты могут подвергнуться провокациям в барах столицы Таллина и города Тарту, куда они ходят во внеслужебное время.

Накануне министр обороны Дании Клаус Хйорт Фредериксен заявил на официальной церемонии начала службы дислоцированного в Эстонии международного батальона НАТО, что опасения датской Службы безопасности и разведки не беспочвенны. "Солдаты столкнутся с провокациями и попытками дискредитировать их присутствие. Минобороны работает над поиском ответов этому вызову", — приводит слова Фредериксена издание.

В феврале глава департамента информации Эстонии Микк Марран также говорил о влиянии России, когда прогнозировал драки и провокации, угрожающие британскому контингенту. Никаких существенных обоснований для подобного мнения Марран не привел. Лишь вспомнил, что в прошлом году двое британских солдат, которые были на учениях в Латвии, оказались вовлечены в уличную драку с группой местных жителей, инцидент был заснят на камеру. Комментируя его, Марран сказал, что "здесь есть некая российская подоплека".

На саммите в Варшаве в 2016 году альянс НАТО решил разместить в Латвии, Литве, Эстонии и Польше по просьбе этих стран многонациональные батальоны на основе ротации. В составе дислоцированной в эстонском военном городке Тапа боевой группы — 1,2 тысячи военнослужащих. Великобритания предоставила более 800 военнослужащих и различную боевую технику, Франция — более 300 военнослужащих и боевые машины. Французских военных через восемь месяцев должна сменить Дания, которая пришлет в Эстонию 200 военнослужащих с боевой техникой. Батальон НАТО будет взаимодействовать с 1-й бригадой Сил обороны Эстонии.